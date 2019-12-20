أبو شقة: مصر على قلب رجل واحد

20 ديسمبر 2019 - 09:12 م

قال المستشار بهاء الدين 20‏/12‏/2019 20‏/12‏/2019 أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد احتفل بوطنيته وتاريخه الذي يزيد عن 100 عام ، بعدما خرج من رحم ثورة شعبية، والتي قال عنها المؤرخون إن التاريخ لم يشهد ثورة أسست لدولة إلا ثورة 1919 التي شهدت جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأوضح "أبو شقة" أن ثورة 1919 شهدت سقوط أول شهيدة، وهذا هو تاريخ حزب الوفد الذي يقف إلى جوار الدولة المصرية وهذا نهجه الذي يسير عليه الآن في ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة ديمقراطية حديثة قوامها الاهتمام بالشباب والمرأة، وهذا ظهر في منتديات الشباب والتي تشهد حضور كثيف من شباب العالم .

وأشار "أبو شقة" إلى أن منتدى الشباب الأخير أثبت للعالم أن مصر هي 30 يونيو التي انتصرت فيها إرادة المصريين وأيدتها القوات المسلحة والشرطة المصرية، وكانت ثورة 30 يونيو هي الصخرة التي تحطمت عليها أحلام أعداء الوطن، وانتصرت على أشرس حروب الجيل الرابع، وهذا دليل على أن مصر على فكر وقلب رجل واحد من أجل بناء مصر الحديثة.



