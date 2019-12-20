» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة سموحة على استاد القاهرة الدولي والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة التاسعة للدوري الممتاز.
وضم التشكيل كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي
محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام فى خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط
مصطفي محمد فى خط الهجوم
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد حسن - محمد عبد السلام - كريم بامبو - احمد زيزو - اسلام جابر - مصطفي فتحي.