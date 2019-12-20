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المقاولون يواصل مطاردته للأهلي على قمة الدوري

الرياضة

المقاولون العرب
المقاولون العرب
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

المقاولون

خطف فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا من حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العام.

وسجل محمد سالم هدف اللقاء الوحيد في هجمة مرتدة وسريعة خلال الدقيقة 92 من عمر المباراة مضيفاً هدفه الخامس خلال الموسم الجاري مع المقاولون العرب.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثاني بجدول الدوري، ليطارد الأهلي المتصدر برصيد 21 نقطة.


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