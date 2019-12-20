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" شوكولاتة" قوس قزح تغزو هذه البلد

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شوكولاتة قوس قزح
شوكولاتة قوس قزح
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متابعات - أمينة عبد العال

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استراليا

قوس قزح

شوكولاتة

تمكن العلماء في أستراليا من إيجاد طريقة لتلوين الشيكولاتة البنية دون إضافة المزيد من المكونات إليها، حيث أعلن المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا أن الباحثين اكتشفوا طريقة  لطبع شكل خاص علي سطح الشيوكولاتة تجعلها تتألق مثل قوس قزح .

وأشار المعهد إلي أن العملية تحاكي تأثير جلد الحرباء والذي يتغير لونه إلي عدة ألوان، لافتا إلي أن الشوكولاتة جاهزة للإنتاج الصناعي و أن العلماء يجرون بالفعل محادثات مع صانعي الشوكولاتة الكبار.


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