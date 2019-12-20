ريهام السعيد:" من قلبي بدعي على اللي مزعليني"

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ريهام السعيد
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متابعات - أمينة عبد العال

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عادل إمام

الزعيم

ريهام السعيد

وجهت الإعلامية ريهام السعيد رسالة قاسية إلي كل من أحزنها في 2019 من خلال مقطع فيديو للفنان عادل إمام في احدي مسرحياته الكوميدية" الزعيم" علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك"، قائلة" من قلبي واللي زعلوني كتير".

ويظهر مقطع الفيديو الفنان عادل إمام وهو يقول" إلهى يعدى عليكم أتوبيس سياحى فاخر يقطعكم حتت ، مايعرفو يلمو رجليكوا من دراعاتكوا.. ويحطوكوا فى جرنال اصفر كان ملفوف فيه فسيخ معفن ... ويودوكو المشرحة ماترضاش تاخدكم لعدم الاستدلال على ملامحكم ..واهاليكو يبقو واقفين برى لابسين اسود و بيلطموا ..و بيجيبو نيله من على الأرض يحطوها على دماغتهم.. وهما موطيين يعدي عليهم اتوبيس سياحى فاخر نفس الأتوبيس يقطعهم حتت كلهم ".

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام  أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام السعيد لمدة عام علي كل وسائل الإعلام لأهانتها مرضي السمنة خلال برنامج " صبايا الخير علي قناة الحياة.


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