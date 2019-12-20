«الوزراء» ينفى تخفيض حصص الزيت التمويني

20 ديسمبر 2019 - 01:39 م

نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما نشر بصفحات التواصل الاجتماعي، بتخفيض حصص الزيت التمويني داخل مكاتب التموين ومشروع جمعيتي.

وتواصل المجلس مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصص الزيت التمويني المقرر صرفها شهريًا، وأن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم وفقاً للمعدلات الطبيعية بكافة محافظات الجمهورية لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، لافتةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافِ وآمن.