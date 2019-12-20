  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رغد صدام حسين

رغد صدام حسين توجه رسالة للمتظاهرين

البابا فرنسيس

البابا فرنسيس عن مخيمات اللاجئين: " تعذيب وعبودية"

التموين

«الوزراء» ينفى تخفيض حصص الزيت التمويني

مرتضي منصور في المؤتمر

بالصور.. عزاء شقيقة مرتضي منصور بالدقهلية

محمد رمضان

" الأسطورة" يواجه اتهام بسرقة هذه الأغنية

العثور على قبر سري لقائد "دفة تايتنك"

العثور على قبر سري لقائد "دفة تايتنك"

انتحار

انتحار طالبة بجامعة أسيوط

بوتين- ترامب

بوتين يهدد: سنواجه أمريكا بهذا الأمر

قطار

7 قتلى في اصطدام قطار "طنطا- الزقازيق" بسيارة سوزوكي

المترو

الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

«الوزراء» ينفى تخفيض حصص الزيت التمويني

الحياة السياسية

التموين
التموين
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

"الوزراء" يكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالعام الدراسى

#

مدبولي يتفقد مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الوزراء

تموين

سلع

مركز معلومات

نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما نشر بصفحات التواصل الاجتماعي، بتخفيض حصص الزيت التمويني داخل مكاتب التموين ومشروع جمعيتي.

وتواصل المجلس مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصص الزيت التمويني المقرر صرفها شهريًا، وأن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم وفقاً للمعدلات الطبيعية بكافة محافظات الجمهورية لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، لافتةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافِ وآمن.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» اليابان تطالب روحاني بهذا الأمر
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة سموحة
» 23 عاما لرجل قتل طفله الرضيع لهذا السبب
» «السولية» يؤدى تدريبات منفردة بمران الأهلى
» قلق روسي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا
» مواطنة صينية تحاول اقتحام مقر إقامة ترامب
» إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي
» شيرين رضا تعتذر لعامل" الزبالة" وتثير مواقع التواصل
» "الطلائع" يعلن قائمته استعدادا للجونة
» قطع الطرق في لبنان اعتراضا علي تكليف دياب بتشكيل الحكومة
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن