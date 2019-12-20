» «السولية» يؤدى تدريبات منفردة بمران الأهلى

20 ديسمبر 2019 - 01:06 م

أدى لاعب خط وسط النادى الأهلى عمرو السولية، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها الفترة الماضية

وقال خالد محمود طبيب الفريق، إن حالة اللاعب مطمئنة، وسيشارك بمران الغد؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الاثنين المقبل.

وكان السولية قد حصل على راحة ثلاثة أيام قبل مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس؛ بسبب نزلة البرد الشديدة التي عاني منها، وأدت إلى ارتفاع درجة حرارته.