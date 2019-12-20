الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

20 ديسمبر 2019 - 10:31 ص

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من معلومات على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأكد المركز في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مُوضحةً أن أسعار التذاكر ثابتة كما هي، وأن كافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.