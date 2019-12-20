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مني زكي توجه رسالة إلي فريق كرة القدم النسائية في المطار

الرياضة

مني زكي و فريق كرة القدم النسائية
مني زكي و فريق كرة القدم النسائية
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متابعات - أمينة عبد العال

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الجزائر

تنزانيا

منى زكي

بوركينا فاسو

كرة القدم النسائية

وجهت الفنانة مني زكي رسالة إلي فريق كرة القدم النسائية أثناء تواجدها بالمطار، حيث صافحت الدكتورة سحر عبد الحق واللاعبات وشجعتهن قبل السفر إلي الجزائر لخوض منافسات الدورة الودية، وتمنت لهم التوفيق وتحقيق البطولة.

وتوجه صباح اليوم فريق منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة إلي الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا الودية ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة منتخب المغرب في تصفيات أفريقيا لكأس العالم في منتصف يناير المقبل.

وتضم البعثة 21 لاعبة بقيادة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني مرانه في اليوم الأول عقب وصوله في الرابعة مساء اليوم بتوقيت الجزائر بملعب الدار البيضاء، استعدادا لمباراة الافتتاح يوم الأحد 22 ديسمبر ثم يواجه منتخب تنزانيا الثلاثاء 24 ديسمبر، ثم يواجه فريق بوركينا فاسو الخميس 26 ديسمبر وتعود البعثة إلي مصر 27 ديسمبر.


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