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تمزيق الملابس الداخلية لفتاة في برنامج تليفزيوني على الهواء

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تمزيق الملابس الداخلية لفتاة في برنامج تليفزيوني على الهواء
تمزيق الملابس الداخلية لفتاة في برنامج تليفزيوني على الهواء
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تم إلغاء النسخة الهولندية من برنامج تليفزيون الواقع "جزيرة الحب"، بعد أن قام أحد المتسابقين بتقطيع الملابس الداخلية لفتاة في حالة سكر.

وتعتمد فكرة البرنامج على جمع عدد من الشباب والفتيات في أحد الجزر، لتبادل الحب والمشاعر الرومانسية، مع الاعتماد على تصويت الجمهور لاختيار أفضل زوج من المتسابقين.

وتراجعت قناة "RTL " التلفزيونية عن بث البرنامج على الهواء البرنامج حيث يلعب الإغواء الجنسي الدور الرئيسي فيه، إثر قيام متسابق بتمزيق الملابس الداخلية لإحدى الفتيات المشاركات، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

قال بيتر فان دير فورست، مدير برنامج "RTL "، إن التطورات الجنسية "غير مقبولة" و"لا ينبغي تشجيعها أبدًا". واتهم شركة الإنتاج "Blue Circle " باستخدام الكحول لدفع المتسابقين إلى مواقف "تتجاوز حدودهم الأخلاقية".

وأثار برنامج "جزيرة الحب" في الصيف الماضي، جدلاً ساخنًا، بسبب تصرفات المتسابقة قيام "مورا هيجنز" التي قدمت صدها مئات الشكاوى إلى مكتب مراقبة التلفاز "Ofcom " 500 شكوى، بسبب مضايقتها الجنسية لمتسابق آخر يدعى "تومي فيوري".

وشوهدت بينما تضغط على الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بينما كان ممتدًا على الأريكة.. إذ سمع صوتًا يقول: "لا"، محاولًا تحريك القبلة، حيث علق المشاهدون: "مورا مثل المفترس الدموي. إجبار نفسها على تومي كهذا خطأ".

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