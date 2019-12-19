بالصور.. تجربة أول سيارة كهربائية في شرم الشيخ

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استعرض محافظ شرم الشيخ اللواء خالد فودة، أول سيارة كهربائية بحضور رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، النائب هشام عبد الواحد الدكتور محمد غزالي، رئيس قطاع السيارات الكهربائية بإحدى شركات تصنيع السيارات.

وقام محافظ جنوب سيناء بقيادتها في شوارع المدينة، مؤكدًا أنه سيسعى لتعميم التجربة بشكل كامل بشوارع المدينة، عن طريق عقد اتفاق مع الشركة المصنعة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن المحور البيئي 2030، مشيدًا بهذه التجربة.

وأعجب جميع الحضور بأول سيارة كهربائية في مصر، مطالبين باستخدام السيارات والحافلات الكهربائية بشرم الشيخ للنقل الجماعي، خاصة في قطاع السياحة.


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