في أول ظهور بعد مرضها.. منى فاروق تثير الجدل على إنستجرام

فاجأت الفنانة مني فاروق، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بنشر مقطع فيديو لها خلال تواجدها فى احتفال بدولة الإمارات، ليكون أول ظهور لها بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى .



وظهرت منى فاروق خلال الفيديو وهى تشارك فى الاحتفال وحالتها جيدة للغاية، وقد أثار الفيديو جدلا واسعا حيث استفز جمهورها الذى علق عليه قائلا: "انت مش كنتى تعبانه".

وكان قد تعرضت الفنانة منى فاروق، لوعكة صحية،حيث نشرت صورة لها على إنستجرام وهي داخل أحد المستشفيات.

وعلقت حينها على الصورة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".