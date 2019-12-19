بعد خلفان.. مستشار بن زايد: ما يحدث في ماليزيا " قاع" وليس قمة

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الإخوان

عبد الخالق عبد الله

القمة

وصف الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي القمة الإسلامية التي تعقد في ماليزيا بأنها " قاع"، وليس قمة.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر : " قمة كوالالمبور ليست قمة بل قاع يجمع شتات الإخوان والبعض من أعداء الأمة.. ومنظمة التعاون الإسلامي التي تمثل 1,4 مليار مسلم تصف لقاء كوالالمبور بأنه تغريد خارج السرب".

وكان ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق قد وصف جماعة الإخوان بالشياطين، الذين يجب الاستعاذة منهم عند الالتقاء بواحد منهم.

وأضاف خلفان على حسابه في تويتر: " قمة الإخوان الإسلامية تفشل في استقطاب العالم الإسلامي لحضور مؤتمر حضرت له قطر وتركيا وشاركت فيه إيران.

وتابع : إذا التقيت بإخواني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

يذكر أن باكستان وإندونيسيا كانتا قد انسحبتا من القمة، حيث اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، هذه القمة إضعافا للإسلام والأمة، وتغرد خارج السرب، حيث ندد أمين عام المنظمة يوسف العثيمين، بعقد هذه القمة.


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