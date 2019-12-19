مركز جديد لـ "الفراعنة" فى تصنيف "الفيفا"

19 ديسمبر 2019 - 12:32 م

أعلنت الاتحاد الدولى لكرة القدم، تصنيف المنتخبات عن شهر ديسمبر الجارى، حيث حافظ المنتخب المصرى على مركزه الـ 51.

واحتل "الفراعنة" المركز الرابع عربيا برصيد 1420 نقطة، في تصنيف "فيفا"، بعد منتخبات تونس "السابع والعشرين عالميا"، والجزائر "الـ 35 عالميا"، والمغرب "الثالث والأربعين عالميا"، ويليهم الفراعنة، الذي تفوق على منتخبي قطر "الخامس عربيا و55 عالميا" والسعودية "السادس" في ترتيب المنتخبات العربية ورقم 67 على مستوى العالم.