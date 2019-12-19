  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجيش السوداني: تصدينا لهدف جوي فوق الخرطوم

حريق داخل مقر قيادة الجيش السوداني

المطربة الأمريكية جينفر جراوت

"صديق المنشاوي"..وراء اسلام المطربة الأمريكية جينفر جراوت

الأهلى

إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ

فيفا

مركز جديد لـ "الفراعنة" فى تصنيف "الفيفا"

الطيب

الأزهر يعرب عن قلقه من قانون الجنسية في الهند

ياسين التهامي

ياسين التهامي يثير الجدل: "كفاية هري..الكلب مش نجس"

الدولار

"متفرحوش أوي كدا" ..معلومات صادمة عن سعر الدولار

مدحت العدل

مدحت العدل: مفيش حاجة اسمها حيادية

سقوط خاطفي طفل وطلب فدية مليون جنيه بكرداسة

خطف نجل رجل أعمال..وطلب فدية 10 ملايين جنيه

قرار جمهوري

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية

مركز جديد لـ "الفراعنة" فى تصنيف "الفيفا"

الرياضة

فيفا
فيفا
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لـ منى فاروق مع السبكى يثير ضجة

#

سطور مضيئة لـ "حقى" فى ذكرى وفاته

#

تحرك جديد لـ"الأهلي" ضد الحكام الأفارقة

#

التشكيل المتوقع لـ "بيراميدز" فى مواجهة بطل نيجيريا

فيفا

تصنيف

فراعنة

اتحاد دولى

أعلنت الاتحاد الدولى لكرة القدم، تصنيف المنتخبات عن شهر ديسمبر الجارى، حيث حافظ المنتخب المصرى على مركزه الـ 51.

واحتل "الفراعنة" المركز  الرابع عربيا برصيد 1420 نقطة، في تصنيف "فيفا"، بعد منتخبات تونس "السابع والعشرين عالميا"، والجزائر "الـ 35 عالميا"، والمغرب "الثالث والأربعين عالميا"، ويليهم الفراعنة، الذي تفوق على منتخبي قطر "الخامس عربيا و55 عالميا" والسعودية "السادس" في ترتيب المنتخبات العربية ورقم 67 على مستوى العالم.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ
» مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية 2020
» بدولة خليجية.. ورّط زوجته في التعاطي لمنعها من الطلاق
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى
» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب
» إنجي خوري تثير الجدل بإطلالة "جريئة"
» بـ"دبلة وخاتم"..حقيقة زواج سمية الخشاب السري
» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن