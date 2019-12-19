الأزهر يعرب عن قلقه من قانون الجنسية في الهند

19 ديسمبر 2019 - 12:21 م

أعرب الأزهر الشريف، عن قلقه من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول: أفغانستان، وبنجلاديش، وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخلوهم الهند قبل عام 2015، داعيًا إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة.





وأكد الأزهر في بيان له، أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين، مقارنةً بإخوانهم من الديانات الأخرى، مشيرًا، إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو 200 مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من 10% من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.



