الإفراج عن 416 من نزلاء السجون

19 ديسمبر 2019 - 11:47 ص

أفرج قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 416 من نزلاء السجون، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.



وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 136 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلاً إفراجاً شرطياً.





