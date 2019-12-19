  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قرار جمهوري

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية

بترول

اكتشاف بترولى جديد بالصحراء الغربية

عايدة القاضي أثناء المرافعة

بأمر المحكمة.. 120 ألف دولار لمسلمة أجبرت على نزع الحجاب

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 416 من نزلاء السجون

النائب عاطف مخاليف

برلماني: قانون الأحوال الشخصية قاطع لصلة الرحم

شاهد.. الفنانين في الكريسماس

الإفتاء تكشف حكم تهنئة المسيحيين بـ«الكريسماس»

أحمد موسي

أحمد موسى: إسبانيا حاولت تقلدنا وفشلت

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

وفاة 100جندي إسرائيلي.. وإصابة 500 بالسرطان

مصطفي الفقي

الفقي: حطيت إيدك على الجرح يا ريس

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مصري يكشف عن كارثة في الكويت

بمناسبة انتصارات أكتوبر..

الإفراج عن 416 من نزلاء السجون

الحياة السياسية

الإفراج عن نزلاء السجون
الإفراج عن نزلاء السجون
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الإفراج عن 449 من نزلاء السجون

#

الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

#

الداخلية: الإفراج عن 403 من نزلاء السجون

#

الإفراج عن 587 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي

الداخلية

الرئيس

السيسي

سجناء

الافراج

أفرج قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 416 من نزلاء السجون، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 136 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

 كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلاً إفراجاً شرطياً.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب
» إنجي خوري تثير الجدل بإطلالة "جريئة"
» بـ"دبلة وخاتم"..حقيقة زواج سمية الخشاب السري
» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» صفحة لأهلي الرسمية تستفز الزمالكاوية ببيت شعر ناري عن كهربا
» إصابة نجم الأهلي السابق بورم في المخ
» هنا الزاهد تفجر مفاجأة مدوية عن أحمد فهمي
» صدمة لجماهير الأهلي بعد تسريب تشكيل مباراة الإسماعيلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن