» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب

شاركت زينة عاشور، طليقة الفنان عمرو دياب،متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديد لها في أحدث جلسة تصوير، بعدسة المصور، كريم نور، إلا أن ما أثار ضجة هو الشبه الواضح بينها وبين الفنانة دينا الشربيني.

ونشرت زينة عاشور صورة لها من جلسة تصوير لها، وهي ترتدي ما يشبها القفطان المغربي، وتركت شعرها القصير منسدلا بحرية، موجهة الشكر للمصور كريم نور وفريقه عمله.

ولاحظ عدد من المتابعين أن زينة عاشور بدت في هذه الإطلالة قريبة الشبه من دينا الشربيني، بنفس الاستايل والإطلالة التي ظهرت بها من قبل بعدسة المصور نفسه.

ومن المعروف أن كريم نور هو المصور المصري الوحيد الذي يقوم بتصوير عمرو دياب، وقام مؤخرا بتصوير دينا الشربيني، قبل أن تخضع زينة عاشور لعدسته أيضا بإطلالة متقاربة.