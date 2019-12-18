» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا

أحمد سالم
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، استقرارًا، بمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.
ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بارتفاع الدولار أمام الجنيه، على الرغم من صعود المعدِن الأصفر عالميًّا خلال بداية تعاملات اليوم.
واستقرت أسعار الذهب ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 663 جنيهًا للجرام، حسبما قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.
أسعار الذهب هذا المساء
عيار 21 الأكثر شيوعًا 663 جنيهًا للجرام
عيار 24 سجل 764 جنيهًا للجرام
عيار 18 انخفض ليسجل 563 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5304 جنيهات
وسجل سعر الأوقية 1474 دولارًا
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