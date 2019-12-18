» حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي

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عبد الغنى

رد محمد عبدالغني مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الشائعات التي بدأ يروج لها البعض في الفترة الأخيرة حول نيته فسخ تعاقده مع النادي والرحيل إلى الأهلي.

وقال «عبدالغني» عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "لاأتلفت للشائعات وأركز حاليًا فقط مع الفريق صاحب الفضل علي".

وأضاف: "ليس لدي أى نية في الرحيل ومتمسك بالنادي وعقدي يمتد لموسمين ولو رحلت عن الفريق فسيكون من خلال الأبواب الشرعية وعن طريق النادي صاحب الفضل علي".

وناشد اللاعب جماهير نادي الزمالك بضرورة مساندة الفريق واللاعبين الفترة الحالية لتعود الانتصارات من جديد.

يذكر أن الزمالك تلقى خسارة من طلائع الجيش الإثنين الماضي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز. 


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