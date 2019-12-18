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"قلبك بحر مالح"..جوهرة تشعل مواقع التواصل بفيديو جديد

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جوهرة
جوهرة
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جوهرة

تيك توك

قلبك بحر مالح

أثارت الراقصة الروسية، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فيديو جديد لها وهي ترقص على أحد أغاني المهرجانات "قلبك بحر مالح"، وذلك بعد إخلاء سبيلها على خلفية اتهامها بالتحريض والفجور.

ونشرت الراقصة جوهرة فيديو جديد لها عبر حسابها ببرنامج التيك توك، وهي ترقص على أحد الأغاني الشعبية، حيث حصد الفيديو آلاف الإعجابات.

وكانت مباحث الآداب، قد ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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