بالصور.. انطلاق دوري مراكز الشباب للصم

18 ديسمبر 2019 - 11:43 ص

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المجموعة الأولى بدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة خلال الفترة من 14-22 ديسمبر الجارى، بملعب مركز شباب التجمع الأول بمحافظة القاهرة بمشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، أسيوط، سوهاج).

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، وتم إجراء القرعة للمجموعة الأولى، والتي أسفرت عن لقاء منتخب الفيوم مع منتخب الجيزة ولقاء منتخب أسيوط مع منتخب القليوبية ولقاء منتخب القاهرة مع منتخب سوهاج ضمن مباريات اليوم الأول بالمجموعة.

وفي اليوم الثاني من منافسات المجموعة الأولى يلتقى منتخب الفيوم مع منتخب القليوبية ويلتقى منتخب الجيزة مع منتخب سوهاج ويلتقى منتخب أسيوط مع منتخب القاهرة، وفى اليوم الثالث يلتقى منتخب سوهاج مع منتخب الفيوم، ويلتقى منتخب القليوبية مع منتخب القاهرة ويلتقى منتخب الجيزة مع منتخب أسيوط، وفي اليوم الرابع يلتقي منتخب الفيوم مع منتخب القاهرة ويلتقي منتخب سوهاج مع منتخب أسيوط ويلتقي منتخب القليوبية مع منتخب الجيزة، وفي اليوم الخامس والأخير يلتقي منتخب أسيوط مع منتخب الفيوم ويلتقي منتخب القاهرة مع منتخب الجيزة ويلتقي منتخب سوهاج مع منتخب القليوبية.

ومن المقرر أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بمحافظة الإسكندرية مطلع أبريل2020.