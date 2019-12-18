» تقنية جديدة لـ"سامسونج" تعرف عليها

18 ديسمبر 2019 - 10:52 ص

أعلنت شركة "سامسونج" في مؤتمر "IEDM 2019 " تقنيتها الحديثة "14nm FinFET "، والتي ستوفر حساسات تصوير بدقة عالية تصل إلي 144 ميجابيكسل في الهواتف الجديدة التي ستطلقها الفترة المقبلة، لافتين إلى أن التقنية الجديدة ستخفض الطاقة بمعدل 42% في الحساس عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية.

وأضافت "سامسونج" أن استهلاك الطاقة سينخفض بنسبة 37% عند تصوير الفيديو بدقة 12 ميجابيكسل وبمعدل يتراوح ما بين 30 إلي 120 في الثانية/ حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص في الأخبار التقنية في الرقم" 14 نانومتر" والذي يشير إلي " الترانزستورات" التي تضخم الإشارة القادمة من البيكسلات إلى جانل عمليات المعالجات الرقمية على حساب التصوير.