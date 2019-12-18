القبض على زوجة شقيق البشير لهذا السبب

18 ديسمبر 2019 - 09:37 ص

ألقت قوات الأمن السودانية القبض على نور الهدى محمد الشفيع زوجة عبد الله شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، بالمادة 130 "الشروع في القتل، وجارٍ التحقيق معها، لمحاولتها تسميم ضباط سجن كابول لتتمكن من تهريبه.

وأفادت التحقيقات التي أجريت مع " نور الهدى" والتي تحمل رتبة فريق أول طبيب أن التحقيق مستمر حتى يتمكنوا من معرفة الحالة الصحية للأطباء الذين خضعوا لغسيل معدة بعد تناولهم وجبة بعثت بها إليهم، والتي أثبتت المعامل الجنائية عدم صلاحيتها، حسبما نشرت وسائل إعلامية محلية.

جدير بالذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان قامت بوضع حرم البشير "وداد بكير" في الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بالفساد تتضمن الاستحواذ علي أراضي ضاحية كافوري بالخرطوم، وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي أعلن عن اعتقال عبد الله شقيق البشير في 17 أبريل بعد 6 أيام من عزل أخيه.