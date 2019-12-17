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بعد الفوز على الهلال السعودي

فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

الرياضة

فلامنجو والهلال
فلامنجو والهلال
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أمير سعد

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كأس العالم للأندية

المصريون

السد

الهلال

تشافي

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم لفلأندية بعد الفوز على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل فلامنجو إلى المباراة النهائية للبطولة والتي يخوضها يوم السبت المقبل أمام الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تقام غدا بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

وأفسد فلامنجو مغامرة الهلال في مباراة اليوم واستغل خبرة مديره الفني جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال في الفوز على الهلال (الزعيم) الذي تراجع مستواه بشكل واضح في الشوط الثاني بعدما كان قريبا من تعزيز تقدمه بهدف آخر على الأقل في الشوط الأول.

وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 18 .

وفي الشوط الثاني ، سجل جورجيان دي أراسكايتا هدف التعادل لفلامنجو في الدقيقة 49 ،ثم أضاف برونو هنريكي الهدف الثاني في الدقيقة 78 ،قبل أن يأتي الهدف الثالث عبر النيران الصديقة حيث سجله علي آل بليهي لاعب الهلال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

وضاعف البيروفي أندريه كاريو لاعب الهلال من صعوبة المباراة على فريقه في الدقائق الأخيرة بسبب طرده في الدقيقة 83 .


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