«الشعباني»: الترجي جاهز للفوز بـ«السوبر» أمام الزمالك

17 ديسمبر 2019 - 08:21 م

أبدى معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، سعادته بالحصول على المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على السد القطرر بستة أهداف مقابل هدفين.



وعن مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، قال «الشعباني» أنه سيعمل على تجهيز فريقه بكل ما يمتلك من قوة لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وتحدث الشعباني بعد مباراة الترجي أمام السد القطري في كأس العالم للأندية، لافتًا إلى أن مواجهة الزمالك ستكون "قوية وجادة" من أجل التتويج بلقب قاري.

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك في العاصمة القطرية، الدوحة، والتي تستضيف مونديال الأندية، فقال: "سأقوم بإعداد الفريق لهذه المواجهة بكل قوة".

واختتم: "سأستخدم كل ما أمتلك من خبرات ولاعبين من أجل الاستعداد، إنها مباراة جادة وهامة".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سبق وأن أعلن إقامة لقاء السوبر القاري في مدينة الدوحة بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 فبراير القادم.