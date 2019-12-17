فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا

17 ديسمبر 2019 - 08:16 م

بعد أزمة الفيديو الإباحي الذي طارد الفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين، والذي ظهرت فيه مع شاب في أوضاع مخلة خلال حفل في الإمارات، ودخلت بسببه في قضايا عديدة مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، ظهرت الفنانة المغربية في فيديو تستعرض فيه امتلاكها قصرًا كبيرًا في مدينة مراكش المغربية.

وأظهر المقطع قيام العاملات في القصر بمساعدة الفنانة في رفع ذيول الفستان التي ترتديه خلال نزولها على السُلم لتخرج إلى محيط القصر وحديقته الخارجية وتأخذ جولة فيه، على حمام السباحة الكبير.

وفي نهاية المقطع، استعرضت حسين أجزاء من قصرها بالداخل ، بالإضافة إلى سيارتها الفخمة.

وكانت محكمة إماراتية، أصدرت حكمًا بإدانة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، والفنانة المغربية مريم حسين، بشأن تطورات قضية "الفيديو الإباحي" الذي نشر للفنانة أثناء تواجدها في دبي والذي كان متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل "الجسمي" في بداية القضية على حكم بإبعاد وتغريم الفنانة المغربية من الإمارات، لكن بعد ذلك وقع سباب بين الطرفين ومشاداة وصلت للمحاكم مرة أخرى والتي أصدر القضاء حكمه فيها بإدانة الطرفين.

وقال صالح الجسمي أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكماً نهائياً بقضية السب والقذف مع الفنانة المغربية مريم حسين.

وقال الجسمي في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "إن الحكم النهائي قضى بإدانة الطرفين "مريم حسين وصالح الجسمي" في قضية السب والقذف، وتغريمهما بمبلغ 100 ألف درهم مناصفة بينهما"، وشدد على أن الحكم قضى بإغلاق حسابه وحساب مريم حسين على أحد التطبيقات لمدة شهر، كما أن حسين ستدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وهي السيدة وفاء الخالدي.

وأشار الجسمي الى ان مريم حسين حصلت على براءة من تهمة التصوير والتي يعتبرها القضية الرئيسية معها وشدد على أنه سيستأنف الحكم ضدها.