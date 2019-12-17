» إطلاق أول أتوبيس كهرباء إلى التجمع الخامس

17 ديسمبر 2019 - 02:29 م

كشف اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن أنه تم إطلاق أول تشغيل تجريبي بأتوبيس يعمل بالكهرباء في القاهرة بالتعاون مع الإنتاج الحربي.







