وزير المالية: رؤساء العالم يندهشون من تفرغ الرئيس للشباب

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إيمان هاني

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دي إم سي

منتدى شباب العالم

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمنتدى شباب العالم، قائلاً: "حالة حوارية بين شباب من مختلف الثقافات والبلاد والجنسيات والأديان والأفكار".

وأضاف"معيط"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن منتدى شباب العالم فرصة للمسئولين للتعرف على أفكار الشباب والموضوعات التي تشغله، وتبرز شبابا واعدا يستطيع أن يتقدم الصفوف ويتولى قيادات".

وتابع: "كثير من قيادات العالم عندما نلتقي بهم يندهشوا من تفرغ الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمؤتمر وحرصه على المشاركة بكل الجلسات، وإعطاء مساحة للشباب للاستماع إليهم والتعبير عن آرائهم".

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