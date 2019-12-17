أديب: "كان فيه فخ للرئيس بمنتدى الشباب"

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السيسي

ام بى سى مصر

اديب

ثمن الإعلامي عمرو أديب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم أمس الإثنين.

وقال" أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، كان فيه سؤال فخ وخطر أتسأل للرئيس السيسي، بشأن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي أنه ممكن يعمل جيش من مليون بني آدم لمحاربة مصر من أجل سد النهضة، ولكن الرئيس السيسي جاوب عليه بكل صدق ودبلوماسية، ورد قال إن موارد مصر تنفق في التنمية وليس القتال".

وتابع: "تصريحات الرئيس السيسي كانت واضحة وصريحة، حيث تناولت عددًا من القضايا الشائكة كانت تحتاج للتوضيح للرأي العام المصري والعالمي".

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