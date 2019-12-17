  • الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: نفخنا أهل الشر

محكمة

بتهمة الخيانة العظمى.. حكم بالإعدام لـ"برويز مشرف"

عمرو أديب

"اسمعوا كلامي بعد كده" أديب يزف خبرا سارا للمواطنين

الرئيس السيسي وقرينته وضحية التنمر

تصريحات مؤثرة لضحية التنمر عن الرئيس السيسي

أبو الهول

حواس: صوفي وراء كسر أنف أبو الهول وليس نابليون

حكومة السودان

غلق لمكاتب ميليشيات حزب الله وحماس في السودان

الإفتاء

اسم فتاة يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

حرق الخيام

قنابل وحرق للخيام.. هجوم عناصر حزب الله على المتظاهرين

قريبتي الأسد

الصور الأولى لقاتل قريبتي الأسد

مطربة أمريكية

مطربة أمريكية تعلن إسلامها وترتدي الحجاب

المالية: مليار و633 مليون جنيه إجمالي الرسوم والغرامات المستحقة

مال وأعمال

منافذ الجمارك
منافذ الجمارك
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة فى 27 محافظة

#

المالية: 1,6 مليار جنيه من العملات المعدنية خلال 4 سنوات

#

معيط: مليار جنيه لذوي الاحتياجات و3.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي

#

«المالية» تطرح سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه

المالية

الجمارك

المنافذ الجمركية

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 4 آلاف و774 عملية تهريب، خلال الفترة من أول سبتمبر إلى نهاية أكتوبر الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و633 مليون جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 3 آلاف و 372 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونا و 353 ألف جنيه، و 95 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 727 مليونًا و 902 ألف جنيه، و 29 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأجهزة محمول بقيمة 14 مليونًا و 644 ألف جنيه، و 216 محضرًا للسجائر بقيمة 232 مليونًا و 386 ألف جنيه، و 162 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 288 مليونًا و 502 ألف جنيه، إضافة إلى 28 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 23 مليونًا و 129 ألف جنيه، و 18 محضرًا لمستلزمات وأجهزة طبية بقيمة 6 ملايين و 438 ألف جنيه، و 48 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 52 مليونًا و 710 آلاف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 110 محاضر لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 11 مليون جنيه، و70 محضر سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 112 مليونًا و899 ألف جنيه، و16 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و826 ألف جنيه.

 أوضح التقرير أنه تم تحرير محضرين لتهريب مبيدات وكيماويات بقيمة بلغت 41 ألف جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27 مليونًا و563 ألف جنيه، و4 محاضر تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 42 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 77 مليونًا و340 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 49 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 79 ألفًا و596 دولارًا أمريكيًا، و198 ألفًا و662 يورو، و207 آلاف و495 جنيهًا مصريًا، و550 ريالًا سعوديًا، و60 درهمًا مغربيًا، إضافة إلى 12 محضرًا للمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين جنيه و278 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: مليار و633 مليون جنيه إجمالي الرسوم والغرامات المستحقة
» حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ صباح الصباح
» دبي.. استدرجها إلى غرفة الفحص.. نهاية صادمة
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد الهزيمة من الطلائع
» الملك سلمان يتلقى اتصالا من" أورسولا فون"
» شاهد.. ويك إند للوليد بن طلال مع الأميرات الخمس
» بيراميدز الجريح يواجه الجونة بالدفاع الجوى
» "جوزها قمر" تثير سخرية فنانة شهيرة.. هكذا ردت
» شاب يضبط فنانة شهيرة أثناء ارتدائها النقاب بالكعبة.. وهكذا ردت
» ماذا تفعل إلهام شاهين عند قبر هيثم أحمد زكي؟
» عمته فنانة شهيرة .. من هو مخرج "الضاهر" الذي توفي أمس؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة