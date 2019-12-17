عمرو أديب يكشف: أخطر ما قاله "السيسي" للإعلاميين

17 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس السيسي خلال حواره مع عدد من الإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن التصريحات قوية جدا، وهامة، وترقى للتصعيد الموجود في المنطقة.



وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، توجيه سؤال للرئيس السيسي عن المصالحة مع قطر، معقبا: "بحب الأسئلة في الوش، والإجابة كانت واضحة"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أمن مصر من أمن ليبيا والسودان.



وأوضح أن الأسئلة التي وجهت للرئيس مباشرة، والإجابات خطيرة، وواضحة، كما أنها تناولت قضايا حيوية تشغل الرأي المحلي والإقليمي، منوها بأن الرئيس وجهت له أسئلة قد تثير مشاكل تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي عن مصر، ولكن إجابة الرئيس كانت دقيقة، وفي مكانها، ومحددة.

