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عمرو أديب يكشف: أخطر ما قاله "السيسي" للإعلاميين

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "محمود السيسي"

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس السيسي خلال حواره مع عدد من الإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن التصريحات قوية جدا، وهامة، وترقى للتصعيد الموجود في المنطقة.
وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، توجيه سؤال للرئيس السيسي عن المصالحة مع قطر، معقبا: "بحب الأسئلة في الوش، والإجابة كانت واضحة"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أمن مصر من أمن ليبيا والسودان.
وأوضح أن الأسئلة التي وجهت للرئيس مباشرة، والإجابات خطيرة، وواضحة، كما أنها تناولت قضايا حيوية تشغل الرأي المحلي والإقليمي، منوها بأن الرئيس وجهت له أسئلة قد تثير مشاكل تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي عن مصر، ولكن إجابة الرئيس كانت دقيقة، وفي مكانها، ومحددة.
وأضاف أن تصريحات الرئيس السيسي لها خط واضح من أولها حتى نهايتها، أن مصر دولة تنمية، وليست دولة تهدد غيرها.

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