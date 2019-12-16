الروبوت صوفيا.. ماذا قال الإنسان الآلي خلال مشاركته في المنتدى؟

قالت الروبوت صوفيا، خلال مشاركتها بمنتدى شباب العالم اليوم، بأنها معجبة بالمنتدى والشباب المشاركين فيه من جميع الدول العربية والأجنبية، مشيرةً إلى أن مؤتمر الشباب بات منصة دولية، وأنها سعيدة بمشاركتها في المنتدى.

وظهرت الروبوت صوفيا صاحبة الثلاثة أعوام على صناعتها، في ثالث أيام منتدى شباب العالم، بالتحديد في جلسة الذكاء الاصطناعي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي، من المتحكم؟"، أنها تنوي مشاركة الشباب برؤيتها الخاصة، خلال جلسات المؤتمر، وكذلك تعمل على توضيح العلاقة ما بين البشر والروبوت.

وأوضحت أنه تم إنتاجها وصناعتها بواسطة شركة “هانسون روبوتكس المحدودة”، كي تكون بمثابة سفير آلي بشري، مشيرةً إلى أنها التكونولوجيا تساهم في تحسين مستوى البشر، وأن هناك 65 دولة تعلم التكنولوجيا، على مستوى العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم لليوم الثالث على التوالي، اليوم في تمتم العاشرة صباحًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت الجلسة الأولى خلال فعاليات اليوم بعنوان "الذكاء الاصطناعي فمن المتحكم؟"، بينما جاءت الجلسة الثانية تحت مسمى "التنمية المستدامة في إفريقيا".