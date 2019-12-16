  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفتاة والشاب

صاحبة الفيديو الغير أخلاقي في السعودية.. فنانة وتهدد

وزير الخارجية القطري

قطر تصدم الإخوان

الدولار والجنيه

الدولار يهبط أمام الجنيه لأدنى سعر منذ 3 سنوات

اوزيل

ردًا على اتهمامهم باضطهاد المسلمين.. الصين توجه دعوة رسمية لـ«أوزيل»

السيسي

الرئيس على "تويتر": ليس لدينا وقت للتناحر مع أحد

تركي ال شيخ

مذيع الجزيرة يعلن التصالح مع تركي آل الشيخ

علم إيران

إيران تفجر مفاجأة بشأن المفاوضات السرية مع السعودية

السعودية

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

الإفتاء

حكم حرق ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء تجيب

ارشيف

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا

محمد عبده يحرج أحد حضور حفله "وجده ينظف أنفه بإصبعه"

الصفحة الأخيرة

محمد عبده
محمد عبده
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

محمد عبده ينفي شائعات وفاته بهذه الطريقة

#

محمد رمضان يبدأ حفله بالرياض حاملًا رشاش

#

على صهوة حصان.. "محمد رمضان" يستعد لإحياء حفله بالرياض

#

فيفي عبده تدعم محمد صلاح: "لا يمني عليه وأنا أكل مصارينه"

محمد عبده

حفل

إحراج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان ?محمد عبده، أثناء إحيائه إحدى الحفلات? وهو على المسرح، بينما وجد أحد حضور الحفل يضع إصبعه في أنفه ويقوم بفعل "مقزز".

ولفت نظر الفنان محمد عبده، ما يقوم به أحد الحضور في إحدى حفلاته الأخيرة يقوم بتنظيف أنفه بإصبعه بطريقة مستفزة ما أجبر الفنان على التعليق ونبهه من القيام بهذه الحركة المقززة بين الحضور بطريقة الإشارة لفعلته.

ورأى البعض أن الفنان تسبب في إحراج بالغ لمن كان يقوم بفعله، كونه لفت نظر الحاضرين لفعله "المقزز".

View this post on Instagram

، عجيب بونوره ?????? ،

A post shared by ?? مشاهير FUN ?? (@mashaheerfun) on


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» سوزان مبارك تخرج من المستشفى
» «تشافي»: السد قادر على تخطي الترجي التونسي
» رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز لمصر
» تفاصيل 48 ساعة رعب لنجل ضابط داخل «أسانسير»
» «كلوب» يُعلق على مواجهة أتليتكو مدريد بدوري الأبطال
» «أمادو نياس» يخطف فوزًا مثيرًا للإنتاج الحربي أمام طنطا
» كواليس مران الأهلي اليوم
» تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019
» جهاز "الفراعنة" يحضر مباراة الزمالك والطلائع
» بعد العمرة.. شيماء سيف ترد على أحد متابعيها: "متلهيش نفسك"
» سموحة يطلب خدمات ثنائي الأهلى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية