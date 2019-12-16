» بعد العمرة.. شيماء سيف ترد على أحد متابعيها: "متلهيش نفسك"

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة للكعبة، حيث أدت مناسك العمرة أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وعلقت شيماء على الصورة، قائلة "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يارب اكتبها لكل مشتاق".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة، لكن أحد المتابعين وجه لها رسالة قال فيها: "كان نفسي يا شيماء أتصور معاكي.. أنا شوفتك ع فكرة وكنتي لابسة نقاب".

لترد عليه شيماء، قائلة:"أنا جاية لربنا وأنت جاي لربنا متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد ولو كان مين وربنا يتقبل منا جميعا".

ليرد عليها مرة أخري، قائًلا:"مين قال ان ملهي بحاجة تانية ويمن قال أننا مش جايين لحد غير ربنا يا فندم،انا فعلا كنت نفسي اتصور معاكي، لانك بتخلقي بهجة غير طبيعية،ومرة تانية أنا آسف لو الكومنت اتفهم غلط".

وقد شاركت الفنانة شيماء سيف، في إحياء إحدى أمسيات ليالي الرياض الكوميدية، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بجانب بشار الجزاف وإبراهيم الخير الله، حيث بدأت عروض الرياض الكوميدية يوم 9 ديسمبر وتنتهي الليلة.