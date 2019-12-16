"السيسي": أنا بقول كلام خطير

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الذكاء الإصطناعى

منتدى شباب العالم



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث عن خطورة شبكة التواصل الاجتماعي على الأمن القومي للدول منذ 5 سنوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب بوضع ضوابط للتعامل مع المواقع التي تروج للإرهاب ، متسائلا: "أين القوانين التي تتحكم في هذه التكنولوجية".

 وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أن مواقع التواصل تستغل من قبل أجهزة مخابراتية لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف.

وتابع : " أنا بقول كلام خطير، ، ويبقى الوعي أن التقدم بدأ ونتعامل معه وسوف يؤثر فينا ونتأثر به وليس لدينا بديل سوى الوعي بأهمية وخطورة التكنولوجية".

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

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