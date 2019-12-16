السيسي: "لو معملناش كدا هيزداد تخلفنا"

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لقاء الخميسي



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يتقدم للأمام، وعلى مصر أن تلحق به لمواكبة تطورات واحتياجات العصر فى كل المجالات"، معقبًا: "إن مكناش نتحرك بشكل سريع للإلحاق بالركب الدولى المتقدم هيزداد تخلفنا".

وأضاف"السيسي" خلال مشاركته بجلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، "أن بقول للإعلاميين والمفكرين والمثقفين شوفوا الدنيا بتعمل ايه وبتتحرك لقدام إزاى".

وتابع: أنا عارف أني بتكلم في موضوعات بعيد كل البعد عن موضوع الجلسة ولكن أنا دايما بحب أربط بين الموضوعات والأهداف التى نسعى لتحقيقها.

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