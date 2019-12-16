» إنجي وجدان تحتفل بعيد جوازها السابع: "بحبك"

شاركت الفنانة إنجي وجدان، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة صور لها من عقد قرانها، وذلك احتفالا بعيد جوازها السابع .

ونشرت الفنانة إنجي وجدان، صورا لها من عقد قرانها، على زوجها أحمد الوتيدي، وعلقت: "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري وسندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان، هو المسلسل الدرامي، طلعت روحي، بطولة نيقولا معوض وميار الغيطي .





