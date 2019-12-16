انخفاض ملحوظ لسعر الدولار بالبنوك

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انخفض سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، كما تراجع متوسط سعر العملة الخضراء 3 قروش على شاشات البنك المركزي ليسجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وتراوحت انخفاضات الدولار بين 3 و6 قروش دفعة واحدة في بعض البنوك، وتم تسجيل 5 أسعار مختلفة للعملة الخضراء في سوق الصرف المصري.

وجاء أعلى سعر للدولار بنك الشركة المصرفية العربية (ساييب) الذي ثبّت سعر الدولار عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

كما تكرر السعر نفسه في مصرف أبوظبي الإسلامي الذي خفّض سعر العملة الخضراء قرشين في الشراء إلى 16.09 جنيه بينما ثبت سعر البيع عند 16.19 جنيه.

وجاء أقل سعر للدولار لدى المصرف المتحد الذي خفض سعر العملة الخضراء 6 قروش دفعة واحدة، ليصبح 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع، مقارنة بـ16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع. 


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