» الكشف عن المفاجأة التي يجهزها "مرتضى" للأهلي

16 ديسمبر 2019 - 07:11 ص

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن مفاجأة معينة يجهزها لمجلس إدارة الأهلي وجمهوره .



وكشفت مصادر عن طبيعة تلك المفاجأة ، مؤكدين أن رئيس الزمالك يرفض الاستسلام لانتقال كهربا للأهلي ، ويريد الرد على عدة محاور ، الأول هو الجانب القانوني في صفقة كهربا والذي سيتم العمل عليه مع الفيفا ، والثاني في خطف لاعب من الأهلي ردًا على صفقة كهربا.



وطلب "مرتضى" من المحيطين به داخل نادي الزمالك ضرورة التعاقد مع أحد لاعبي الأهلي في إعادة لسيناريو صفقة عبدالله السعيد.



وتشير المصادر إلى أن الجلسة أسفرت عن ضرورة التعاقد مع واحد من 4 لاعبين وهم : أحمد فتحي ، صلاح محسن ، أحمد الشيخ ، صالح جمعة.



