خبير استراتيجي: 2022 هو عام نهاية "أردوغان"

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ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهي أمره بالشنق أو السم
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المصريون ـ متابعات

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كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، عن أن فوز أكرم أوغلو في انتخابات إسطنبول وانتخابه كعمدة لها كان بمثابة أول صفعة يتلقاها الرئيس التركي رجب أردوغان الرئيس التركي، منوها أنه سيتم إجراء انتخابات جديدة في تركيا عام 2022.
وأوضح " سمير فرج"، خلال لقائة مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" ، المذاع على قناة mbc مصر ، اليوم الاحد ، أنه حدثت محاولات عديدة لاغتيال أكرم أوغلو، إلا أنه إذا عاش حتى موعد الانتخابات فسيفوز بانتخابات الرئاسة التركية.
وأضاف "فرج" أن عام 2022 هو عام نهاية اردوغان في حكم تركيا، مشيرا إلى أن عبد الله جول انفصل عن حكم أردوغان، وكذلك داوود أوغلو الذي انفصل عن اردوغان وشكل حزب معارض له.

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