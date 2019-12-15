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ترامب يعلن سحب 4000 جندي من أفغانستان

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كشف مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، النقاب، اليوم، الأحد، عن أن الرئيس دونالد ترامب يستعد للإعلان عن سحب نحو أربعة آلاف جندي أمريكي من أفغانستان.
وأضاف المسؤول الأمريكي- في تصريحات حصرية لشبكة «سي إن إن» الإخبارية التي لم تكشف عن هويته- قوله «إن سحب هذا العدد من القوات الأمريكية من أفغانستان كان متوقعا منذ فترة طويلة، وإن موعد تنفيذه يمكن أن يعلن في الأسبوع القادم».
كان ترامب أعلن في وقت سابق اعتزامه خفض عدد القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان الذي يقدر حاليا بنحو 13 ألف جندي وتتواجد هذه القوات هناك منذ 18 عاما.

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