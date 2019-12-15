» نجم منتخب البرازيل في مصر

15 ديسمبر 2019 - 06:08 م

يصل النجم داني الفيش، الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل، إلى مصر مساء اليوم بصحبة زوجته جوانا سانز، والتي سيتخللها زيارة عدة مناطق أثرية و سياحية في العاصمة.

وتعتبر الزيارة هي الثانية للاعب البرازيلي في مصر، حيث قام بزيارة مصر منذ عدة سنوات مع منتخب السامبا بكأس العالم للشباب، والذي تمت إقامته في مصر في ذلك الوقت، وفازت البرازيل به.

ويعتبر ألفيش أكثر لاعب متوج بالبطولات على الإطلاق ويتمتع بتاريخ طويل في كرة القدم دوليا، حيث بدأ رحلته منذ شبابه واستمر حتى اليوم كأحد أقوى اللاعبين في العالم.