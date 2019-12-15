السيسي: حكومة "السراج" أسيرة لهذه الجهة

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حكومة الوفاق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج، أصبحت "أسيرة" لـ"الميليشيات المسلحة".

جاء هذا خلال مشاركته في أعمال منتدى "شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد.

وقال "السيسي": "لا نتدخل في شؤون ليبيا... ومن الضروري استعادة الدولة الوطنية هناك".

وتابع: "كان الأولى التدخل بشكل مباشر في ليبيا لحماية أمننا القومي لكننا لم نفعل ذلك".

وذكر "السيسي" أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس "أسيرة للمليشيات المسلحة".


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