حقيقة إلغاء الدعم العام المقبل

15 ديسمبر 2019 - 10:30 ص

قال النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن استمرار مصر في الإصلاح المالي والاقتصادي لم يرفع يدها عن تقديم الدعم بشتى صنوفه وألوانه.

وأوضح خلال بيان صادر عنه، أن مصر تتعامل مع الدعم بطريقة جديدة ومغايرة عما كان في السابق، بحيث يتم توجيهه إلى الجهات التي تحتاجه وترشيده قدر الإمكان.

وأكد أن االدولة مستمرة في الإصلاح المالي والاقتصادي، وأنها لم يرفع يدها عن تقديم الدعم بشتى صنوفه وألوانه للمواطنين.

وأشار إلى أن إنفاق الحكومة مبلغًا هائلًا يصل إلى نحو 287 مليار جنيه على جميع أوجه الدعم خلال عام 2019، يؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تزال مصرة على تقديم الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب البسطاء وجميع المواطنين محدودي الدخل ودعم المواد البترولية رغم ارتفاع سعرها.