أحمد موسى: كفاية وارحمونا

15 ديسمبر 2019 - 10:14 ص

طالب أحمد موسى بغلق ما وصفه بباب المجاملات في الوظائف وأن تكون الكفاءة هى المعيار الوحيد للاختيار في الوظائف المختلفة.

وقال موسى خلال تغطيته لمنتدى شباب العالم من شرم الشيخ في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حان الوقت ليأخذ كل ذي حق حقه، صاحب الكفاءة هو الأحق، معقبًا: "ارحمونا بقي من المجاملات اللي هدمر البلد".

وتابع: "لازم يكون في ضمير يراعي الأحق والأنسب، مصلحة البلد أهم من المجاملات، كفاية بقي نختار فلان عشان عمه فلان وخاله فلان، إحنا بنتقدم بمصر لطريق الصحيح ساعدونا".