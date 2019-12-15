أعلى سعر صرف للدولار فى تعاملات اليوم

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الدولار يرتفع أمام الجنيه فى التعاملات المسائية

استقر سعر صرف الدولار، خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وسجل أقل سعر للعملة الخضراء في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر في كل من بنك مصر إيران، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.

وجاء سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار أيضا في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك سئيب نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك بلوم، وبنك الأسكندرية نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.


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