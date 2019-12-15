  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
انور قرقاش

وزير إماراتي يكشف عن الملعوب القطري ضد السعودية

فريق الأهلي

نجم الأهلي يصدم الجماهير ويلمح لرحيله عن الفريق خلال أيام

ضاحي خلفان

خلفان يفجر مفاجأة عما فعلته السعودية مع أمير قطر

الخطيب

الأهلي سيخطف لاعب جديد من الزمالك بشهادة نسيب الخطيب

كهربا

كهربا يهدد مسئولين زمالكاوية: هكشف موضوع العمولات

خالد النبوي

"النبوي" يفجر مفاجأة بشأن مشهد إعدام طومان باي

خالد النبوي

خالد النبوي: هذا هو سر نجاح مسلسل "ممالك النار"

العقارات

خبير: العقارات ستعود مرة أخرى للصدارة بـ 2020

منتجات استهلاكية

اقتصادي يكشف: هذا الأمر سيوفر منتجات بأسعار مخفضة

تركي آل الشيخ

أول تصريح من "آل الشيخ" بعد شفاءه وعودته للسعودية

شاهد .. نقل منى فاروق للمستشفى

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

منى فاروق تفجر مفاجأة مدوية: الله لا ينسى

#

نقل فنان شهير للمستشفى.. وأبناؤه يطالبون بالدعاء له

#

اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى

#

شاهد.. ماذا قالت «منى فاروق» في أول ظهور لها؟

مني فاروق

تعرضت الفنانة منى فاروق لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

ونشرت "منى" صورة لنفسها من داخل المستشفى ، وعلقت قائلة: قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا .. قدر الله وماشاء فعل #الحمدالله".
وأضافت: ادعولي بالشفاء ????الله يشفيني ويعفو عني و يبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض????

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة تشيلسي: أنا منبهر بصلاح .. يفعل أشياءًا لا تٌصدق
» تعليق ناري من حسن يوسف على خلع شمس البارودي للحجاب
» مدير التعاقدات بالأهلي يكشف عن صفقة الأهلي "المنتظرة"
» أمير توفيق يفحر مفاجأة مدوية عن كهربا
» شاهد .. نقل منى فاروق للمستشفى
» خالد النبوي: "أتمنى تجسيد شخصية عمر سليمان"
» الطفل زين يكشف معلومة صادمة عن إصابته بالسرطان
» جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"
» بسنت فهمي تكشف خطة للارتقاء بالشهر العقاري
» هذا ما قالته أول عارضة أزياء محجبة بمنتدى شباب العالم
» كلمة مؤثرة للفنان أحمد حلمي بمنتدى شباب العالم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة