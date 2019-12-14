» مونتيري يضرب موعدًا مع ليفربول بمونديال الأندية

14 ديسمبر 2019 - 09:35 م

تأهل فريق مونتيري المكسيكي إلى دور الـ4 ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويلتقي مونتيري في المربع الذهبي مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل فيما يلتقي السد مع الترجي التونسي في مواجهة عربية مثيرة يوم الثلاثاء المقبل على المركز الخامس في البطولة الحالية.

وأنهى مونتيري الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما الأرجنتينيان ليونيل فانجيوني وروجيليو فونيس موري في الدقيقتين 23 والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل بغداد بونجاح هدف تجديد الأمل في الدقيقة 66 ولكن كارلوس رودريجيز سجل الهدف الثالث لمونتيري في الدقيقة 77 قبل أن يختتم عبد الكريم حسن التسجيل في اللقاء بالهدف الثاني للسد في الدقيقة 89.