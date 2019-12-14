نجمة شهيرة تجري عملية في مكان «حساس» على الهواء

14 ديسمبر 2019 - 07:19 م

صدمت نجمة تليفزيون الواقع، الأمريكية فرح إبراهام، متابعيها بخضوعها لعملية في منطقة "حساسة" في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخضعت "فرح" لعملية "تجديد مهبلي"، وأخذت تطلع المعجبين على التفاصيل خطوة بخطوة، بينما تتحدث إلى الطبيبة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والغضب بين متابعيها، بسبب الجرأة في عرض عملية حساسة على الهواء.

وكتبت أحد المتابعين عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أعتقد أنها خنزير مثير للاشمئزاز، وليست مثالاً جيدًا لابنتها"، بينما علق آخر عبر تطبيق "إنستجرام": "لا أحد يهتم".

وسبق أن عرضت تليفزيون الواقع على وسائل التواصل الاجتماعي بثًا مباشرًا أثناء خضوعها لعملية شفط في أبريل من العام الماضي.

ودافعت "فرح" عن تصرفها المثير للجدل، وقالت: "يمكن لأي شخص أن يشاهده على الهواء مباشرة ومن المفيد مشاهدته".

وكتبت الدكتورة شيلا نازاريان، التي أجرت العملية عبر "إنستجرام": "لقد أنهيت عملية الترميم المباشر، وأنا فخور جدًا بشجاعة "فرح" لمشاركتها تجربتها".

وبعد أن ولت أيام المسلسل الشهير " Teen Mom "، بدأت "فرح" في الاتجاه للعمل كعارضة لملابس البحر، وكممثلة أفلام إباحية، إذ لعبت دور البطولة في فيلمين إباحيين.

وتبلغ من العمر 28 عامًا، ولديها ابنة "صوفيا" تبلغ من العمر عشر سنوات، وتوفي والدها وهو من أصل سوري – إيطالي في حادث سيرها أثناء حملها.