» الهلال السعودي ينهئ أحلام الترجي بمونديال الأندية

14 ديسمبر 2019 - 06:06 م

تأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدور الثاني من البطولة والتي تستضيفها دولة قطر.

وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي للبطولة والذي يلتقي فيه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس على استاد "خليفة الدولي" في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل ، يلتقي الترجي في نفس اليوم مع الخائر من مباراة اليوم بين السد القطري ومونتيري المكسيكي وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد القطري بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ من الفريقين إلى حد كبير.

وفي الشوط الثاني ، كافأ المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميز مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو الذي دفه به في الدقيقة 65 من المباراة وسجل اللاعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 ليقود فريقه بجدارة إلى الدور قبل النهائي.

وضاعف محمد كنو من صعوبة المباراة على فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة بعدما نال إنذارين في الدقيقتين 83 و85 ليطرد من المباراة.